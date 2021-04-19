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Хазенхюттль: После увольнения Моуриньо нам будет сложнее

Англия
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Уже совсем скоро командам предстоит встретиться в рамках АПЛ

Хазенхюттль: После увольнения Моуриньо нам будет сложнее

Новина українською

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера "Тоттенхэм Хотспур". 21 апреля эти команды встретятся в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.

"После его увольнения нам будет сложнее. У нас не так много времени на подготовку к этому матчу. Всё то, что мы анализировали в последние недели, теперь не пригодится. В предстоящий уик-энд у них будет финал Кубка английской лиги. Это немного странный момент, но мы должны с этим справиться и концентрироваться на себе самих", — сказал Хазенхюттль на пресс-конференции.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия) Ральф Хазенхюттль
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