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Хазенхюттль: После увольнения Моуриньо нам будет сложнее
Уже совсем скоро командам предстоит встретиться в рамках АПЛ
Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль прокомментировал информацию об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера "Тоттенхэм Хотспур". 21 апреля эти команды встретятся в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги.
"После его увольнения нам будет сложнее. У нас не так много времени на подготовку к этому матчу. Всё то, что мы анализировали в последние недели, теперь не пригодится. В предстоящий уик-энд у них будет финал Кубка английской лиги. Это немного странный момент, но мы должны с этим справиться и концентрироваться на себе самих", — сказал Хазенхюттль на пресс-конференции.
Моуринью возглавил "Тоттенхэм" осенью 2019 года, сменив на посту уволенного из-за неудачного начала сезона Маурисио Почеттино.
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