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Фанаты Ливерпуля устроили демарш руководству клуба из-за Суперлиги
Финансовая жадность против ценностей игры
Фото: ФК Ліверпуль
Ультрас английского "Ливерпуля" снимают свои знамена с "копы" в знак протеста против Суперлиги.
"Красные" накануне стали
Как сообщает Liverpool Echo, группа болельщиков Spirit of Shankly выпустили заявление, в котором выразили свое неодобрение решения руководства "Ливерпуля", Spion Kop 1906 также выступил против вхождения в Суперлигу.
Ультрас сообщили, что снимут с свои знамена, которые висели с прошлого сезона в пределах Project Restart - при отсутствии болельщиков.
Мы вместе с другими группами, которые участвуют в акции с флагами, заберем наши знамена с "копы", - написали они в Twitter. - Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит финансовую жадность выше ценностей игры.
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