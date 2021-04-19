Фанаты Ливерпуля устроили демарш руководству клуба из-за Суперлиги

Ультрас английского "Ливерпуля" снимают свои знамена с "копы" в знак протеста против Суперлиги.

"Красные" накануне стали одним из 12 клубов (один из шести в Англии), которые отошли от УЕФА и ФИФА, чтобы основать новый проект - Европейскую Суперлигу.

Как сообщает Liverpool Echo, группа болельщиков Spirit of Shankly выпустили заявление, в котором выразили свое неодобрение решения руководства "Ливерпуля", Spion Kop 1906 также выступил против вхождения в Суперлигу.

Ультрас сообщили, что снимут с свои знамена, которые висели с прошлого сезона в пределах Project Restart - при отсутствии болельщиков.