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Фанаты Ливерпуля устроили демарш руководству клуба из-за Суперлиги

Англия
(4 голосов)

Финансовая жадность против ценностей игры

Фанаты Ливерпуля устроили демарш руководству клуба из-за Суперлиги

Фото: ФК Ліверпуль

Новина українською

Ультрас английского "Ливерпуля" снимают свои знамена с "копы" в знак протеста против Суперлиги.

"Красные" накануне стали одним из 12 клубов (один из шести в Англии), которые отошли от УЕФА и ФИФА, чтобы основать новый проект - Европейскую Суперлигу.

Как сообщает Liverpool Echo, группа болельщиков Spirit of Shankly выпустили заявление, в котором выразили свое неодобрение решения руководства "Ливерпуля", Spion Kop 1906 также выступил против вхождения в Суперлигу.

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Ультрас сообщили, что снимут с свои знамена, которые висели с прошлого сезона в пределах Project Restart - при отсутствии болельщиков.

Мы вместе с другими группами, которые участвуют в акции с флагами, заберем наши знамена с "копы", - написали они в Twitter. - Мы чувствуем, что больше не можем поддерживать клуб, который ставит финансовую жадность выше ценностей игры.

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В статье: Болельщики Фанаты ультрас Ливерпуль Суперлига Суперлига УЕФА
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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 20:29
Liver, you will be alone.
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.04.2021 в 20:07
Перший пішов. Думаю, їх підтримають ультрас інших клубів. Цим самим вони поховають цю маразматичну ідею раз і назавжди. Про це я робив допис ще зранку і ,схоже, не помилився.
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+2
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.04.2021 в 20:10
Мабуть так само не помилився як ультрас Динамо у Луческу ?)))
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0
-4
football_soccer (Украина)
19.04.2021 в 20:15
их интересуют деньги, а не мнение людей.
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+1
0
download1 (huyersk)
19.04.2021 в 20:01
Here it comes!
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0
0
magnum power (БОМЖ)
19.04.2021 в 19:48
You’ll ..... Walk Alone))
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+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
19.04.2021 в 20:05
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0
0


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