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Наставник Челси: Возможно, правильно будет не высказывать своего мнения по поводу Суперлиги

Англия
(1 голосов)
Наставник Челси: Возможно, правильно будет не высказывать своего мнения по поводу Суперлиги

Faisal HQ

Новина українською

Немецкий коуч английского "Челси" из Лондона немец Томас Тухель на пресс-конференции накануне поединка АПЛ с "Брайтоном" (завтра в 22:00) был вынужден комментировать создание Европейской Суперлиги и вхождения в нее своего клуба.

"Челси" стал одним из 12 клубов Европы, которые взяли на себя обязательства по учреждению Суперлиги. А Тухель попал в сложную ситуацию, потому что стал первым, кому пришлось отбиваться от вопросов по этой теме.

Я знаю о создании Европейской Суперлиги только со вчерашнего дня. Я за как можно более жесткую конкуренцию в Европе. Поэтому я - в "Челси". Я хочу, чтобы команда играла в различных клубных соревнованиях, я доверяю клубу в принятии правильных решений. Рано судить, это не моя "парафия". На моем значке от "Челси" написано, что я должен сыграть свою роль. Моя роль заключается в том, чтобы быть тренером, быть сосредоточенным на матчи, а завтра у нас важная игра [с "Брайтоном"].

Я понимаю, почему так много эмоциональных реакций на создание Европейской Суперлиги, но я мало о ней знаю. Игроки не принимали участия в принятии решений. Возможно, правильно отступить и не высказывать своего мнения по этому поводу. Это чисто ситуация между клубами, и важно бороться за те задачи, которые перед нами стоят именно в этом сезоне. Мы с игроками доверяем клубу, мы - его работниками. Лучше всего, чтобы мы не втягивались в спортивную политику и в этой ситуации. Это все происходит над нами.

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В статье: УЕФА Томас Тухель Челси (Лондон) Суперлига
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 21:13
Таких тухлых сейчас много будет. Люди сами не знают как правильно поступить что-бы не прогадать.
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kalan-86 (Анкара)
19.04.2021 в 21:03
Тухель, так ты тухлый совсем. Боишься потерять работу и молчишь в тряпочку, ну-ну...
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