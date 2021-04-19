Наставник Челси: Возможно, правильно будет не высказывать своего мнения по поводу Суперлиги

Немецкий коуч английского "Челси" из Лондона немец Томас Тухель на пресс-конференции накануне поединка АПЛ с "Брайтоном" (завтра в 22:00) был вынужден комментировать создание Европейской Суперлиги и вхождения в нее своего клуба.

"Челси" стал одним из 12 клубов Европы , которые взяли на себя обязательства по учреждению Суперлиги. А Тухель попал в сложную ситуацию, потому что стал первым, кому пришлось отбиваться от вопросов по этой теме.