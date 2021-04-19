Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Челси: Возможно, правильно будет не высказывать своего мнения по поводу Суперлиги
Faisal HQ
Немецкий коуч английского "Челси" из Лондона немец Томас Тухель на пресс-конференции накануне поединка АПЛ с "Брайтоном" (завтра в 22:00) был вынужден комментировать создание Европейской Суперлиги и вхождения в нее своего клуба.
"Челси" стал одним из
Я знаю о создании Европейской Суперлиги только со вчерашнего дня. Я за как можно более жесткую конкуренцию в Европе. Поэтому я - в "Челси". Я хочу, чтобы команда играла в различных клубных соревнованиях, я доверяю клубу в принятии правильных решений. Рано судить, это не моя "парафия". На моем значке от "Челси" написано, что я должен сыграть свою роль. Моя роль заключается в том, чтобы быть тренером, быть сосредоточенным на матчи, а завтра у нас важная игра [с "Брайтоном"].
Я понимаю, почему так много эмоциональных реакций на создание Европейской Суперлиги, но я мало о ней знаю. Игроки не принимали участия в принятии решений. Возможно, правильно отступить и не высказывать своего мнения по этому поводу. Это чисто ситуация между клубами, и важно бороться за те задачи, которые перед нами стоят именно в этом сезоне. Мы с игроками доверяем клубу, мы - его работниками. Лучше всего, чтобы мы не втягивались в спортивную политику и в этой ситуации. Это все происходит над нами.
Популярное сейчас
- Суперлига. Как раскол в УЕФА может повлиять на позиции Украины в еврокубках
- Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма
- Уведомили письмом: клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир
- Четыре команды, которые продолжат борьбу в 1/2 Лиги Европы
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО