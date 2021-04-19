Слабое утешение Кейна, Месси с Кубком и звезда Малиновский. Герои выходных в ФОТО

Заявление ТОП-клубов о создании европейской Суперлиги отодвинула на второй план результаты очередного футбольного уикенда. Но мы не забудем отметить главных героев ведущих чемпионатов

Англия

Гарри Кейн единолично возглавил гонку бомбардиров в АПЛ, забив дважды в ворота Эвертона. Правда, это не помогло Тоттенхэму победить, ведь у ирисок есть Сигурдссон, который тоже оформил дубль

Как следствие, ничья 2:2, что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения боссов лондонского клуба. Уже в понедельник Жозе Моуриньо был отправлен в отставку

Вест Хэм играл против Ньюкасла, как команда, претендующая на место в ТОП-четверке. Но это был тот случай, когда фаворит проигрывает, несмотря на лучшую игру. Героем Ньюкасла стал 21-летний Джо Уиллок, который вышел на замену на 81-й, а на 82-й забил победный для сорок гол

Матч Арсенал - Фулхэм - это один сплошной парадокс. Канониры владели мячом 70% времени, били по воротам два десятка раз, но пропустили после одного точного удара соперника. Собственно, Арсенал должен был проиграть, но на 90+7 (!) Эдди Нкетия спас от полного позора, ничья 1:1

Мейсон Гринвуд из Манчестер Юнайтед забивает в четырех матчах английских турниров подряд (трижды в АПЛ и однажды в Кубке). На этот раз он оформил дубль в игре с Брайтоном, что позволило команде Сульшера победить 3:1

Хаким Зиеш и компания разрушили мечту Манчестер Сити о победе во всех турнирах сезона. Челси одолел горожан в полуфинале Кубка Англии благодаря голу от марокканца и сыграет в финале с Лестером

Испания

Лионель Месси стал одним из главных героев финала Кубка Испании, в котором Барселона разгромила Атлетик 4:0. На счету аргентинца дубль, для него это седьмой Кубок (35-й трофей в клубной карьере в целом). Каталонцы же выиграли турнир 31-й раз, что является рекордом турнира

Между тем Реал, замученный травмами и коронавирусом, не смог обыграть Хетафе. Победитель Ливерпуля Винисиус Жуниор на этот раз промолчал (0:0)

Осечкой сливочных сразу же воспользовался Атлетико, который разбил Эйбар 5:0. При отсутствии Суареса голы обеспечили Анхель Корреа и Маркос Льоренте, которые забили по два мяча

Италия

Главный герой для Украины в Серии А - это конечно Руслан Малиновский. Он не вышел в старте на матч против Ювентуса, но, как оказалось, это был хитрый план Джан-Пьеро Гасперини. Хавбеку сборной Украины хватило 15 минут, чтобы выиграть матч с Ювентусом. Аталанта вышла на третье место

11 матчей подряд выиграл Интер в рамках Серии А, однако в поединке с Наполи пришлось ограничиться ничьей. Ее бы не было, если бы не гол Кристиана Эриксена

Лацио и Беневенто забили на двоих восемь мячей! Особенно постарался Иммобиле, который оформил дубль, да еще и не забил пенальти. Орлы выиграли 5:3 и продолжили погоню за группой лидеров

Торино радуется волевой победе над Ромой со счетом 3:1. Команда Давиде Николы отрывается от зоны вылета, тогда как команда Паулу Фонсеки отстает от зоны Лиги Чемпионов

Германия

После матча Баварии с Вольфсбургом, который мюнхенцы выиграли 3:2, все должны были говорить о Джамале Мусиале, оформившем дубль. Но внимание сосредоточено на тренере Баварии Хансе-Дитере Флике, который заявил, что хочет покинуть свой пост летом, чтобы возглавить сборную. В мюнхенском клубе остались крайне разочарованы, считая, что такие заявления под конец чемпионата делать не стоит

С учетом выступлений за сборную Эрлинг Холанд не забивал в семи матчах подряд, чего с ним никогда не случалось. Наконец в поединке с Вердером норвежца прорвало - сразу дубль и победа Боруссии 4:1

За Леоном Байли давно внимательно следят топ-клубы Европы. В субботу 23-летний ямаец оформил дубль и отдал результативную передачу, что позволило Байеру разгромить Кельн 3:0

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