Клопп: Мое мнение о Суперлиге не изменилось. Не знаю, почему 12 клубов сделали это

Перед матчем “Ливерпуля” с “Лидсом” в Премьер-лиге у тренера “красных” Юргена Клоппа не смогли не спросить его мнения о Суперлиге.

Как известно, в 2019-м году Клопп выступил против создания Суперлиги. “Я надеюсь, что это никогда не случится. Лига чемпионов – это хороший продукт, и Лига Европы тоже. Для меня Лига чемпионов – это Суперлига, в которой ты не играешь всегда против одних и тех же команд. Зачем создавать систему, в которой ты будешь играть против “Реала” 10 лет подряд? Кто захочет видеть это каждый год?”, – говорил тогда Клопп.

Sky Sports спросил у Клоппа перед матчем с “Лидсом” поменял ли он свою позицию после того как “Ливерпуль” стал одним из 12 основателей Суперлиги.

“Мое отношение и мое мнение не изменилось. Я узнал об этом впервые вчера, когда готовился к сложному матчу против “Лидса”. У нас немного информации. Почти все, что я знаю – из СМИ. Это непросто. Я понимаю, почему люди недовольны этим. Я не могу много об этом говорить, потому что я не вовлечен в процесс. Ни я, ни игроки – мы об этом ничего не знали. Мы должны подождать развития событий.

Мне 53. Лига чемпионов была все то время, что я работал в профессиональном футболе. Моя цель как тренера всегда была в ней участвовать. У меня нет проблем с Лигой чемпионов.

Мне нравится, что в футболе есть соревнование. Мне нравится идея, что “Вест Хэм” может участвовать в Лиге чемпионов. Но я не хочу, чтобы они вышли в итоге, потому что мы хотим быть в топ-4, но мне нравится, что у них есть шанс. Что я могу сказать? Это непросто.

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Многие вещи, которые я слышал, мне не понравились. “Ливерпуль” как клуб больше, чем какие-то решения. Самое важное в футболе – это болельщики и команда. Я слышал, что уже появились баннеры, но игроки не сделали ничего плохо. Мы все должны объединиться. Есть вещи, которые нужно решить, но они не связаны с футболом, и с отношениями между болельщиками и игроками. Футболисты не сделали ничего плохого.