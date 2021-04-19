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АПЛ. Лидс - Ливерпуль 1:1. Еще один удар по шансам Ливерпуля на топ-4
Лидс сравнял счет на 87 минуте после углового
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 32-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Ливерпуль” 1:1
Голы: Льоренте 87 – Мане 31
“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски (Клих 79) – Филлипс – Кошта (Поведа-Окампо 67), Даллас, Филлипс, Робертс (Эрнандес 86), Харриссон – Бэмфорд
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александер-Арнольд – Милнер, Вейналдум, Тьяго – Мане (Салах 71), Фирмино, Жота (Окслейд-Чемберлен 81)
Предупреждения: Даллас 25, Алиоски 37 – Фирмино 39
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