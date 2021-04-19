  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Лидс - Ливерпуль 1:1. Еще один удар по шансам Ливерпуля на топ-4
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Лидс - Ливерпуль 1:1. Еще один удар по шансам Ливерпуля на топ-4

Англия
(1 голосов)

Лидс сравнял счет на 87 минуте после углового

АПЛ. Лидс - Ливерпуль 1:1. Еще один удар по шансам Ливерпуля на топ-4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 32-й тур. Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Ливерпуль” 1:1

Голы: Льоренте 87 – Мане 31

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Алиоски (Клих 79) – Филлипс – Кошта (Поведа-Окампо 67), Даллас, Филлипс, Робертс (Эрнандес 86), Харриссон – Бэмфорд

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Кабак, Фабиньо, Александер-Арнольд – Милнер, Вейналдум, Тьяго – Мане (Салах 71), Фирмино, Жота (Окслейд-Чемберлен 81)

Предупреждения: Даллас 25, Алиоски 37 – Фирмино 39

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Лидс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...