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Уэйн Руни выступил в защиту основателей Суперлиги
Подождать и выслушать
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни высказался по поводу создания европейскими клубами Суперлиги.
Люди, которые управляют этими клубами, не дураки. Нужно подождать и посмотреть, что у них в планах. Не думаю, что отказ от кубковых соревнований - это хорошо. Но давайте посмотрим, какие будут предложения, - приводит слова Руни BBC Sport.
"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "«Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус" основали новый футбольный турнир - Суперлигу. Первые матчи сыграют в августе 2021 года.
В УЕФА осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.
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