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Уэйн Руни выступил в защиту основателей Суперлиги

Англия
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Уэйн Руни выступил в защиту основателей Суперлиги

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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни высказался по поводу создания европейскими клубами Суперлиги.

Люди, которые управляют этими клубами, не дураки. Нужно подождать и посмотреть, что у них в планах. Не думаю, что отказ от кубковых соревнований - это хорошо. Но давайте посмотрим, какие будут предложения, - приводит слова Руни BBC Sport.
"Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "«Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус" основали новый футбольный турнир - Суперлигу. Первые матчи сыграют в августе 2021 года.

В УЕФА осудили эту инициативу и заявили, что футболисты из клубов Суперлиги не смогут выступать в турнирах под эгидой организации и за свои национальные команды.

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В статье: Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Суперлига
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Комментарии (2)
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trafalgar (Запорожье)
20.04.2021 в 00:40
в плане бабок конечно не дураки,но это уже будет не футбол....
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Dimka26 (Чернигов)
20.04.2021 в 00:21
Да, Ваня, они не дураки, они все просчитали про прибыль. Но к спорту это не имеет никакого отношения.
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