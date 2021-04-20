Клопп – о Суперлиге: Я привык, что владельцы принимают решения без меня. Не считаю, что они меня предали

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о решении боссов клуба вступить в европейскую Суперлигу. Немец пообщался с журналистами после финального свистка матча "Лидс Юнайтед" – "Ливерпуль" (1:1). Цитирует Клоппа BBC.

"Я не думаю, что они меня предали. Я привык иметь дело с владельцами, которые принимают решения без меня. Я футбольный человек. Дело не в том, что кто-то подвел меня. Я здесь просто как менеджер. Я хочу заниматься этим до тех пор, пока мне позволяют. Когда возникают сложности, я держусь. Я чувствую ответственность за команду, за клуб, за отношения с болельщиками, поэтому постараюсь помочь наладить обстановку".