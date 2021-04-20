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Клопп – о Суперлиге: Я привык, что владельцы принимают решения без меня. Не считаю, что они меня предали

Англия
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Юрген на связи по актуальному поводу

Клопп – о Суперлиге: Я привык, что владельцы принимают решения без меня. Не считаю, что они меня предали

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о решении боссов клуба вступить в европейскую Суперлигу. Немец пообщался с журналистами после финального свистка матча "Лидс Юнайтед" – "Ливерпуль" (1:1). Цитирует Клоппа BBC.

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"Я не думаю, что они меня предали. Я привык иметь дело с владельцами, которые принимают решения без меня. Я футбольный человек. Дело не в том, что кто-то подвел меня. Я здесь просто как менеджер. Я хочу заниматься этим до тех пор, пока мне позволяют. Когда возникают сложности, я держусь. Я чувствую ответственность за команду, за клуб, за отношения с болельщиками, поэтому постараюсь помочь наладить обстановку".

Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Суперлига
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Источник:
BBC

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