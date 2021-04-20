"Сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Лидс – Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

Один из участников Суперлиги "Ливерпуль" вчера играл в рамках 32-го тура АПЛ против "Лидса". Нули на табло изменили "красные" – Диогу Жота потрясающей передачей разрезал оборону "павлинов", после чего Трент ассистировал Мане. Хозяева отыгрались под занавес поединка, когда Льоренте головой сумел отправить мяч в сетку ворот Алиссона. Таким образом, "Ливерпуль" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата (53 балла), "Лидс" находится на 10-м месте (46 очков).

Интересно, что пресс-служба "Лидса" опубликовала отчет о матче в своем Твиттере, подписав его следующим образом: "Мы сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Это отсылка к названию "Ливерпуля" в старых версиях футбольного симулятора PES.

FULL TIME: #LUFC hold Super League side Merseyside Reds to a 1-1 draw after late Llorente equaliser — Leeds United (@LUFC) April 19, 2021

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Лидсом" и "Ливерпулем".

Лидс. "Элланд Роуд".

"Лидс Юнайтед" – "Ливерпуль" 1:1

Голы: Льоренте (87) – Мане (31)