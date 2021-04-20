  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Лидс – Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Лидс – Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Красные" упустили победу

"Сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Лидс – Ливерпуль 1:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из участников Суперлиги "Ливерпуль" вчера играл в рамках 32-го тура АПЛ против "Лидса". Нули на табло изменили "красные" – Диогу Жота потрясающей передачей разрезал оборону "павлинов", после чего Трент ассистировал Мане. Хозяева отыгрались под занавес поединка, когда Льоренте головой сумел отправить мяч в сетку ворот Алиссона. Таким образом, "Ливерпуль" занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпионата (53 балла), "Лидс" находится на 10-м месте (46 очков).

Интересно, что пресс-служба "Лидса" опубликовала отчет о матче в своем Твиттере, подписав его следующим образом: "Мы сдержали представителя Суперлиги Мерсисайд Рэдс". Это отсылка к названию "Ливерпуля" в старых версиях футбольного симулятора PES.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Лидсом" и "Ливерпулем".

Лидс. "Элланд Роуд".

"Лидс Юнайтед" – "Ливерпуль" 1:1

Голы: Льоренте (87) – Мане (31)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Ливерпуль Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...