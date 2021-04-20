"Они проявили неуважение". Эвертон раскритиковал клубы АПЛ, которые вошли в Суперлигу

Футбольный клуб "Эвертон" выступил с заявлением относительно участия английских клубов в Суперлиге.

"Мы разочарованы и огорчены заявлениями о создании лиги, которую поддержали шесть клубов.

Шесть клубов действуют исключительно в собственных интересах.

Шесть клубов запятнали репутацию нашей лиги и нашей игры.

Шесть клубов решили проявить неуважение к каждому другому клубу, с которым они соревнуются в Премьер-лиге.

Шесть клубов приняли это как должное и предают большинство любителей футбола по всей нашей стране и за ее пределами.

В это время национального и международного кризиса – и определяющего периода для нашей игры – клубы должны работать вместе, сотрудничая с идеалами нашей игры и ее сторонниками. Вместо этого эти клубы тайно сговорились отколоться от футбольной пирамиды, которая так хорошо им послужила.

"Эвертон" приветствует каждый клуб этой пирамиды, будь это "Лестер", "Аккрингтон", "Джиллингем", "Линкольн", Моркэм", Саутенд, "Ноттс Каунти" и другие, которые своим существованием обогатили жизнь своих болельщиков на протяжении всей истории игры. И наоборот.

Самозваная Супершестерка, похоже, намерена лишить прав болельщиков всей игры – в том числе и своих собственных – поставив под угрозу саму структуру, лежащую в основе игры, которую мы любим.

Ответная реакция понятна и заслужена – и должна быть выслушана. Эта нелепая самонадеянность не нужна футболу за пределами клубов, которые разработали этот план.

От имени всех, кто связан с "Эвертоном", мы почтительно просим немедленно отозвать эти предложения и положить конец личным встречам и подрывной деятельности, которые привели нашу прекрасную игру к, возможно, самому низкому положению с точки зрения доверия.

Наконец, мы хотели бы попросить владельцев, председателей и членов правления шести клубов помнить о привилегированном положении, которое они занимают – не только как хранители своих клубов, но и хранители игры. К ответственности, которую они несут, следует относиться серьезно.

Мы настоятельно призываем их всех подумать о том, каким они хотят видеть свое наследие", – говорится в заявлении "Эвертона".