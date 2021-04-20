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Официально: 29-летний воспитанник шпор будет исполнять обязанности менеджера Тоттенхэма до конца сезона
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Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" назвал имя наставника, который будет руководить коллективом до конца текущей кампании. Таким образом, Райан Мейсон стал исполняющим обязанности менеджера команды после вчерашней отставки португальского специалиста Жозе Моуриньо.
Мейсон работал в академии клуба. Сообщается, что его ассистентами будут Крис Пауэлл и Найджел Гиббс, тренером голкиперов – Мишель Ворм. Свой пост помощника тренера сохранит Ледли Кинг.
Райан – воспитанник "Тоттенхэма". В 2017 году, во времена выступлений за "Халл Сити", Мейсон получил перелом черепа в результате столкновения с игроком "Челси" Гари Кэйхиллом. Позднее он объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь, после чего приступил к работе в академии "шпор".
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