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Вулверхэмптон объявил себя чемпионом АПЛ сезона-2018/2019

Англия
(2 голосов)

Волки финишировали на 7-м месте

Вулверхэмптон объявил себя чемпионом АПЛ сезона-2018/2019

nuno

Новина українською

"Вулверхэмптон" в своём аккаунте в "Твиттере" провозгласил себя чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2018/2019.

"Пожалуй, для парада уже слишком поздно", — говорится в сообщении.

Такой поступок пресс-службы "Вулверхэмптона" связан с известием о намерении шести английских клубов принять участие в новом турнире — Европейской Суперлиге. Речь идёт об "Арсенале", "Челси", "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2018/2019 "волки" заняли седьмое место.

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В статье: Вулверхэмптон
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