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Вулверхэмптон объявил себя чемпионом АПЛ сезона-2018/2019
Волки финишировали на 7-м месте
nuno
"Вулверхэмптон" в своём аккаунте в "Твиттере" провозгласил себя чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2018/2019.
"Пожалуй, для парада уже слишком поздно", — говорится в сообщении.
It's probably too late for a parade ???????? pic.twitter.com/qEc24zBb7l— Wolves (@Wolves) April 20, 2021
Такой поступок пресс-службы "Вулверхэмптона" связан с известием о намерении шести английских клубов принять участие в новом турнире — Европейской Суперлиге. Речь идёт об "Арсенале", "Челси", "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2018/2019 "волки" заняли седьмое место.
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