Вулверхэмптон объявил себя чемпионом АПЛ сезона-2018/2019

"Вулверхэмптон" в своём аккаунте в "Твиттере" провозгласил себя чемпионом английской Премьер-лиги сезона-2018/2019.

"Пожалуй, для парада уже слишком поздно", — говорится в сообщении.

It's probably too late for a parade ???????? pic.twitter.com/qEc24zBb7l — Wolves (@Wolves) April 20, 2021

Такой поступок пресс-службы "Вулверхэмптона" связан с известием о намерении шести английских клубов принять участие в новом турнире — Европейской Суперлиге. Речь идёт об "Арсенале", "Челси", "Ливерпуле", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур".

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2018/2019 "волки" заняли седьмое место.