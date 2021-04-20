АПЛ выступила с заявлением по поводу Суперлиги

Премьер-лига вместе с FA встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги.

На встрече присутствовали 14 клубов, которые единогласно и решительно отвергли планы проведения соревнований.

"Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать прогрессу, а также привлечь этих акционеров к ответственности в соответствии с ее правилами.

Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА, ФА, EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие" - говорится в заявлении Премьер-лиги.