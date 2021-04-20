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АПЛ выступила с заявлением по поводу Суперлиги
14 клубов против
Премьер-лига вместе с FA встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги.
На встрече присутствовали 14 клубов, которые единогласно и решительно отвергли планы проведения соревнований.
"Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать прогрессу, а также привлечь этих акционеров к ответственности в соответствии с ее правилами.
Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА, ФА, EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие" - говорится в заявлении Премьер-лиги.
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