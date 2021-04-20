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АПЛ выступила с заявлением по поводу Суперлиги

Англия
(4 голосов)

14 клубов против

АПЛ выступила с заявлением по поводу Суперлиги

Новина українською

Премьер-лига вместе с FA встретились сегодня с клубами, чтобы обсудить непосредственные последствия предложения Суперлиги.

На встрече присутствовали 14 клубов, которые единогласно и решительно отвергли планы проведения соревнований.

"Премьер-лига рассматривает все возможные меры, чтобы помешать прогрессу, а также привлечь этих акционеров к ответственности в соответствии с ее правилами.

Лига продолжит работу с ключевыми заинтересованными сторонами, включая группы болельщиков, правительство, УЕФА, ФА, EFL, PFA и LMA, чтобы защитить интересы игры и призвать клубы, участвующие в Суперлиге, немедленно прекратить свое участие" - говорится в заявлении Премьер-лиги.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Суперлига
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Комментарии (1)
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Green4223 (Светлодарск)
20.04.2021 в 17:21
Все хотят доить корову которая даёт молоко,список будь здоров
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