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Ливерпуль может отказаться от участия в Суперлиге

Англия
(2 голосов)

В клубе не ждали такой реакции болельщиков

Ливерпуль может отказаться от участия в Суперлиге

Новина українською

Еще в одном английском клубе, который выступил за основание Суперлиги, возникли сомнения относительно целесообразности участия.

По информации немецкого издания Bild, речь идет о "Ливерпуле". Отмечается, что мерсисайдский клуб "все более сомнительно" относится к этой идее.

Неуверенность растет и среди других основателей. Клубы не ждали такой волны негатива, в том числе от болельщиков.

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В статье: Ливерпуль Суперлига
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
20.04.2021 в 17:59
Правильно сделает, если откажется
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