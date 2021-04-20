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Ливерпуль может отказаться от участия в Суперлиге
В клубе не ждали такой реакции болельщиков
Еще в одном английском клубе, который выступил за основание Суперлиги, возникли сомнения относительно целесообразности участия.
По информации немецкого издания Bild, речь идет о "Ливерпуле". Отмечается, что мерсисайдский клуб "все более сомнительно" относится к этой идее.
Неуверенность растет и среди других основателей. Клубы не ждали такой волны негатива, в том числе от болельщиков.
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Кююмалайнен (Київ)
20.04.2021 в 17:59
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