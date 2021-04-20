Ливерпуль может отказаться от участия в Суперлиге

Еще в одном английском клубе, который выступил за основание Суперлиги, возникли сомнения относительно целесообразности участия.

По информации немецкого издания Bild, речь идет о "Ливерпуле". Отмечается, что мерсисайдский клуб "все более сомнительно" относится к этой идее.

Неуверенность растет и среди других основателей. Клубы не ждали такой волны негатива, в том числе от болельщиков.