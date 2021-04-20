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Три клуба АПЛ размышляют над вариантом выхода из Европейской Суперлиги

Англия
(3 голосов)

Юнайтед, Тоттенхэм и Арсенал якобы не сомневаются

Три клуба АПЛ размышляют над вариантом выхода из Европейской Суперлиги

The Super League Site

Новина українською

По информации различных британских изданий, клубы из Англии теперь с сомнением относятся к идее присоединения к Суперлиге.

The Guardian сообщает, что в руководстве таких клубов, как "Челси" и "Манчестер Сити" возникли сомнения по поводу участия в Суперлиге.

Такая же ситуация, как информирует Bild, возникла и в "Ливерпуле".

Клубы, как оказывается, не ожидали негативного нарратива со стороны общественности.

От Англии в новом турнире должны принимать участие "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В ночь на 19 апреля английские клубы, а также испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании нового турнира - Европейской Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Суперлига
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Комментарии (5)
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Динамiт (Василькiв)
20.04.2021 в 19:52
Cепари не пройдуть ! Я за дискваліфікацію клубів-сепарів на 10 років ! Надіюсь так буде !
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0
0
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Динамо-машина (Киев)
20.04.2021 в 19:04
Кстати говоря нечто подобное есть и в европейском баскетболе - Евролига УЛЕБ. Тоже почти закрытая, только для избранных, с постоянным составом участников каждый год.
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0
-1
Кот2021 (Николаев)
20.04.2021 в 19:21
Та да, на заре этого турнира там серьезные разногласия были, но УЛЕБ не сдались и по престижности их турнир обошел ФИБА. А ещё в свое время КЧ вытеснил существовавший тогда Кубок Митропы.
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 18:58
Вся эта ботва с Суперлигой по сути зависит от английских болельщиков...
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.04.2021 в 18:52
Ну норм, будут 9 играть в шесть кругов, потом четвертьфиналы до 4-х побед и т.д.
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-1


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