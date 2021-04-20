Три клуба АПЛ размышляют над вариантом выхода из Европейской Суперлиги

По информации различных британских изданий, клубы из Англии теперь с сомнением относятся к идее присоединения к Суперлиге.

The Guardian сообщает, что в руководстве таких клубов, как "Челси" и "Манчестер Сити" возникли сомнения по поводу участия в Суперлиге.

Такая же ситуация, как информирует Bild, возникла и в "Ливерпуле" .

Клубы, как оказывается, не ожидали негативного нарратива со стороны общественности.

От Англии в новом турнире должны принимать участие "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

В ночь на 19 апреля английские клубы, а также испанские "Реал", "Барселона", "Атлетико", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании нового турнира - Европейской Суперлиги. Первые встречи запланированы на август 2021 года.