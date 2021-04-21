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АПЛ. Челси - Брайтон 0:0. Когда результат не на первом месте
Без голов на Стэмфорд Бридж
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Томас Тухель вчера высказывал опасения, что разговоры о Суперлиге могут повлиять на психологическое состояние его футболистов в матче “Брайтоном”. “Брайтон” – команда, которая играет в быстрый и смелый футбол, и не подстраивается под грандов. “Челси” выглядел очень тяжело – всего семь ударов за матч и ни одного по-настоящему голевого момента.
За два с половиной часа до старта матча у “Стэмфорд Бридж” стали собираться болельщики “Челси” всех возрастов с намерением высказать свой протест против участия клуба в Суперлиги. Были красивые плакаты (“мы хотим наши холодные вечера в Стоке”) и запоминающийся кричалки. Фаны перекрыли дорожнре движение, и матч был передвинут на 15 минут из-за того, что команды не сумели вовремя прибыть на стадион. За час до матча – тотальное ликование фанов. Английские СМИ сообщили, что “Челси” будет выходить из Суперлиги (официального подтверждения этому пока нет – прим.ред.).
фото – AFP via Getty Images
Конечно, все это не могло не повлиять на игроков “Челси”. Не нужно забывать и том, что в субботу они переиграли “Манчестер Сити” в полуфинале Кубка Англии.
И все же в первом тайме небольшое преимущество было на стороне “Челси”. Пару раз “синие” создавали моменты после потерь “Брайтона” на своей половине, на ударных позициях были Пулишич и Хавертц. И все же мяч чаще всего находился в центре поля с минимальными продвижениями от двух сторон.
Во втором тайме “Брайтон” заметно прибавил. Тухель пытался освежить игру своей команды заменами Вернера, Хадсона-Одои и Жиру, но моменты стали создавать гости. Отлично пробивали Биссума и Лаллана, а лучший момент упустил Уэлбек, пробив в штангу с 20 метров.
“Челси” смог выйти на четвертое место, но борьба за топ-4 остается плотной. У пятого “Вест Хэма” столько же очков (55), но хуже разница мячей, у “Ливерпуля” – на два пункта меньше. “Брайтон” шестнадцатый с отрывом от зоны вылета на семь очков.
Однако результата матча остается на втором плане. Болельщики “Челси” добились своего – клуб выходит из Суперлиги. Футбол без фанов не имеет смысла.
Английская Премьер-лига, 32-й тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” – “Брайтон” 0:0
“Челси”: Аррисабалага – Зума, Кристенсен, Рюдигер – Джеймс, Жоржиньо, Маунт, Алонсо (Хадсон-Одои 67) – Пулишич, Хавертц (Вернер 67), Зиеш (Жиру 77)
“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Уайт – Берн, Биссума, Гросс, Велтман – Троссард (Лаллана 60), Уэлбек (Модер 86), Макаллистер (Мопе 74)
Предупреждения: Жоржиньо 35, Зума 35 – Уайт 73
Удаление: Уайт 90+2
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