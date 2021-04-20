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Руководящий менеджер Манчестер Юнайтед подал в отставку
На фоне завала Суперлиги
Eurosport
Эд Вудворд, исполнительный директор и вице-председатель компании «Manchester United plc.» подал в отставку с должности и покинет пост в конце сезона.
Решение 49-летнего Вудворда, как отмечает talkSports, было принято после реакции футбольного сообщества на Суперлигу Европы.
Вудворд, профессиональный инвестиционный банкир и предприниматель, находился на своем посту в "Манчестер Юнайтед" с 2013 года. В его обязанности входит управление клубом, трансферная политика, участие назначении и увольнении тренеров.
Напомним, что инвесторами "Манчестер Юнайтед" являются Авраам и Джоэл Глейзеры, они являются председателями совета директоров.
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