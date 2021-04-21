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СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги

Англия
(1 голосов)

Аналогичного предложения испанским командам не делалось

СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги

Фото: Reuters

Новина українською

УЕФА использовал финансовые инструменты для того, чтобы убедить английские клубы отказаться от участия в Суперлиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, организация предложила значительную сумму денег командам АПЛ за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским командам не делалось.

Клубы Ла Лиги убеждены, что это временный шаг, а не окончательный отказ от проекта, и масштабы Суперлиги заставят английские клубы вернуться в состав участников.

"Барселона" и "Реал", по заверениям источника, спокойны и уверены, что для выживания необходимо настаивать на организации Суперлиги.

Напомним, что ранее шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Суперлига
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (9)
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Antolog (Одесса)
21.04.2021 в 09:39
Сдается мне, что не только деньги стали решающим в этом вопросе по английским клубам... Там свой национальный чемпионат ценнее всяких там еврокубков... Хотя это касается не только футбола...) Я не был против этой затеи, хотя конечно же не видел как и многие из нас всего плана - структуру этого соревнования, но понимаю, что изменения давно назрели и монополия должна быть разрушена... В европейском законодательстве есть статьи антимонопольные, также уже есть решение суда, это касается другого вида спорта, но все же... Посмотрим принесла ли эта тема положительный результат, но на это нужно некоторое время...)
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0
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.04.2021 в 09:29
Надо было и Агробизнесу заявить что в Суперлигу идет, глядишь тоже что-то перепало бы от УЕФА. Гнилая контора. Но суперлига - абсолютное зло.
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
21.04.2021 в 09:05
Жерар Пике опубликовал комментарий, который говорит о том, что он против СП. "Футбол принадлежит фанатам! Вчера была вечеринка, а сегодня всё закончилось!"... Надеюсь и другие игроки ФКБ скажут и Лапорте и всем, кто за СП свое веское слово.
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.04.2021 в 09:09
Мессі чомусь мовчить... Напевно думав на старості років зрубити бабла не хіло, а тут - бац! і ..все..)))
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+4
-1
Динамист (Киев)
21.04.2021 в 08:55
Если правда,нахер это УЕФА.Только кипешь и бабки нашли.Там реально надо делать ревизию всю верхушку на улицу,всех глав федераций на улицу и только тогда эта контора немного перезапустится.
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+4
-1
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simargl (Чернигов)
21.04.2021 в 08:50
А зачем предлагать всем))? И так хватило. Без клубов бундеслиги, Л1 и АПЛ это уже и не супер лига, так междусобойчик . Похоже по итогам кипиша Юве может опять сходить на размышления в какую-нибудь серию "Ы", а Пересу просто пора на покой, а то какой то он беспокойный...
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+3
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.04.2021 в 08:50
Надеюсь в следующем сезоне Эль-Классико будет в Сегунде, а ещё лучше в Сегунде В
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+3
-1
Глюк Львів (Лемберг)
21.04.2021 в 08:50
Цікаво як про це дізналась регіональна спортивна газетка в Іспанії?)))
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
21.04.2021 в 08:51
Мундо Алєнь поділився інфою
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+4
-1


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