СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги

УЕФА использовал финансовые инструменты для того, чтобы убедить английские клубы отказаться от участия в Суперлиге.

Как сообщает Mundo Deportivo, организация предложила значительную сумму денег командам АПЛ за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским командам не делалось.

Клубы Ла Лиги убеждены, что это временный шаг, а не окончательный отказ от проекта, и масштабы Суперлиги заставят английские клубы вернуться в состав участников.

"Барселона" и "Реал", по заверениям источника, спокойны и уверены, что для выживания необходимо настаивать на организации Суперлиги.

Напомним, что ранее шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге.