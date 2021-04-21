Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: УЕФА предложил клубам АПЛ большие деньги за выход из Суперлиги
Аналогичного предложения испанским командам не делалось
Фото: Reuters
УЕФА использовал финансовые инструменты для того, чтобы убедить английские клубы отказаться от участия в Суперлиге.
Как сообщает Mundo Deportivo, организация предложила значительную сумму денег командам АПЛ за выход из нового турнира. При этом аналогичного предложения испанским командам не делалось.
Клубы Ла Лиги убеждены, что это временный шаг, а не окончательный отказ от проекта, и масштабы Суперлиги заставят английские клубы вернуться в состав участников.
"Барселона" и "Реал", по заверениям источника, спокойны и уверены, что для выживания необходимо настаивать на организации Суперлиги.
Напомним, что ранее шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге.
Популярное сейчас
- Давление на боссов Реала и Ювентуса: по поводу обоих появились слухи об отставке
- Официально. Манчестер Сити выходит из Суперлиги
- Цыганык: В 2016 группа людей в Шахтере смогла убедить Ахметова, что Луческу старый и бесперспективный
- “Мы сделаем все, чтобы остановить этот бесстыдный проект”. УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А выступили против создания Суперлиги
- Вооруженные грабители ночью вломились в дом защитника Ромы – игрока заставили отдать ценные вещи
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО