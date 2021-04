Топ-шестерка АПЛ хочет вернуться в Ассоциацию европейских клубов после выхода из Суперлиги

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и лондонский "Тоттенхэм" намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как вчера приняли решение выйти из европейской Суперлиги

По информации журналиста Криса Уильямса, исполком УЕФА уже получил соответствующий запрос от клубов Английской Премьер-лиги.

BREAKING: UEFA delegates receive first notice that the six English clubs now intend to rejoin @ECAEurope