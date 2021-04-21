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Топ-шестерка АПЛ хочет вернуться в Ассоциацию европейских клубов после выхода из Суперлиги

Англия
(1 голосов)

Зловещая ли?

Топ-шестерка АПЛ хочет вернуться в Ассоциацию европейских клубов после выхода из Суперлиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и лондонский "Тоттенхэм" намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как вчера приняли решение выйти из европейской Суперлиги

По информации журналиста Криса Уильямса, исполком УЕФА уже получил соответствующий запрос от клубов Английской Премьер-лиги.

Проект просуществовал всего два дня, основатели Суперлиги уже успели заявить, что они обдумают дальнейшие шаги по реорганизации соревнования.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ ECA
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 11:43
Именно то, о чем я говорил вначале: "... а когда захотят вернуться, вот тогда пускай УЕФА и возвращает на своих условиях..."
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Serega1111 (Киев)
21.04.2021 в 11:23
Неплохо бы стимулировать эту шестерку хорошим штрафом
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Spokoyno (Киев)
21.04.2021 в 10:39
Ну що я і писав пару днів тому... Для англійських клубів виступ в АПЛ важливіше! Бо Великобританія досі спирається на ізоляціонізм.
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