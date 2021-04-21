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Топ-шестерка АПЛ хочет вернуться в Ассоциацию европейских клубов после выхода из Суперлиги
Зловещая ли?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и лондонский "Тоттенхэм" намерены вернуться в Ассоциацию европейских клубов (ЕСА) после того, как вчера приняли решение выйти из европейской Суперлиги
По информации журналиста Криса Уильямса, исполком УЕФА уже получил соответствующий запрос от клубов Английской Премьер-лиги.
BREAKING: UEFA delegates receive first notice that the six English clubs now intend to rejoin @ECAEurope— Chris Williams (@Chris78Williams) April 20, 2021
Проект просуществовал всего два дня, основатели Суперлиги уже успели заявить, что они обдумают дальнейшие шаги по реорганизации соревнования.
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