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"За Суперлигу". Легенда Манчестер Юнайтед опубликовала фото с бокалом вина

Англия
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Ему эта идея явно не нравилась

"За Суперлигу". Легенда Манчестер Юнайтед опубликовала фото с бокалом вина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл в своих социальных сетях отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги.

Экс-капитан "красных дьяволов" и эксперт телеканала Sky Sports позволил себе расслабиться и саркастически поднять бокал – "за Суперлигу".

Напомним, вчера, 20 апреля, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал" официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.

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В статье: Гари Невилл Суперлига
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