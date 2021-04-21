"За Суперлигу". Легенда Манчестер Юнайтед опубликовала фото с бокалом вина

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и национальной сборной Англии Гари Невилл в своих социальных сетях отреагировал на приостановку Европейской Суперлиги.

Экс-капитан "красных дьяволов" и эксперт телеканала Sky Sports позволил себе расслабиться и саркастически поднять бокал – "за Суперлигу".

To The Super League ???? pic.twitter.com/zcHbsJ0DG0 — Gary Neville (@GNev2) April 20, 2021

Напомним, вчера, 20 апреля, "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "Арсенал" официально объявили о выходе из турнира. Проект был приостановлен.