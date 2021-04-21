Первые не хотели, у вторых не получилось. Челси – Брайтон 0:0. Обзор матча

Вчера, 20 апреля, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" прошел матч 32-го тура АПЛ между "Челси" и "Брайтоном". Поединок завершился без забитых голов. На данный момент "синие" идут на четвертой строчке в таблице с 55 очками, они опережают "Вест Хэм Юнайтед" по дополнительным показателям. Интересно, что "молотобойцы" и "пенсионеры" встретятся уже в следующем туре. "Брайтон" (34 балла) – на 16-м месте.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Брайтоном".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Брайтон" 0:0