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Первые не хотели, у вторых не получилось. Челси – Брайтон 0:0. Обзор матча
Унылые нули
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 20 апреля, в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" прошел матч 32-го тура АПЛ между "Челси" и "Брайтоном". Поединок завершился без забитых голов. На данный момент "синие" идут на четвертой строчке в таблице с 55 очками, они опережают "Вест Хэм Юнайтед" по дополнительным показателям. Интересно, что "молотобойцы" и "пенсионеры" встретятся уже в следующем туре. "Брайтон" (34 балла) – на 16-м месте.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Брайтоном".
Лондон. "Стэмфорд Бридж".
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