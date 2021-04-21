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Пьер-Эмерик Обамеянг ушел из Твиттера
Футболист недоволен тем, что футболисты должны говорить только о Суперлиге и коронавирусе
Faisal HQ
Нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть "Твиттер", пишет Sky Sports.
В своём последнем сообщении в соцсети форвард написал: "Я не скучал по тебе, „Твиттер“. Нам теперь ни о чём нельзя говорить? Только о футболе и Суперлиге? Никаких разговоров о коронавирусе? Или об оскорблениях в сети и расизме? Здорово. Я отключаю эту штуку. Увидимся".
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Обамеянг провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. "Арсенал" занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
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