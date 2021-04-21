Тоттенхэм может возглавить тренер Атлетика

"Тоттенхэм" контактировал с представителями главного тренера "Атлетика" Марселино, пишет The Athletic.

По информации источника, руководство "шпор" рассматривает кандидатуру 55-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Сообщается, что контракт Марселино с "Атлетиком" действует до лета 2022 года и его переход в "Тоттенхэм" не обойдется английскому клубу дорого.

Марселино возглавляет "Атлетик" с января 2021 года. При нем команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв в финале "Барселону" (3:2).

19 апреля "Тоттенхэм" объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.