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Тоттенхэм может возглавить тренер Атлетика
Стороны уже ведут переговоры
"Тоттенхэм" контактировал с представителями главного тренера "Атлетика" Марселино, пишет The Athletic.
По информации источника, руководство "шпор" рассматривает кандидатуру 55-летнего специалиста на пост главного тренера команды. Сообщается, что контракт Марселино с "Атлетиком" действует до лета 2022 года и его переход в "Тоттенхэм" не обойдется английскому клубу дорого.
Марселино возглавляет "Атлетик" с января 2021 года. При нем команда выиграла Суперкубок Испании, обыграв в финале "Барселону" (3:2).
19 апреля "Тоттенхэм" объявил об отставке Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
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