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Алекс Фергюсон может получить больше полномочий в МЮ
Это связано с уходом Вудворда
В "Манчестер Юнайтед" рассматривают вариант того, чтобы предоставить бывшему тренеру команды Алексу Фергюсону больше полномочий, пишет The Athletic.
По данным источника, руководство клуба хочет, чтобы 79-летний специалист больше участвовал в трансферных вопросах после того, как "МЮ" покинет исполнительный директор Эд Вудворд. 20 апреля манкунианцы объявили о том, что он подал в отставку после провала в Суперлиге.
Напомним, Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986-го по 2013 год.
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