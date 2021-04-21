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Алекс Фергюсон может получить больше полномочий в МЮ

Англия
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Это связано с уходом Вудворда

Алекс Фергюсон может получить больше полномочий в МЮ

Новина українською

В "Манчестер Юнайтед" рассматривают вариант того, чтобы предоставить бывшему тренеру команды Алексу Фергюсону больше полномочий, пишет The Athletic.

По данным источника, руководство клуба хочет, чтобы 79-летний специалист больше участвовал в трансферных вопросах после того, как "МЮ" покинет исполнительный директор Эд Вудворд. 20 апреля манкунианцы объявили о том, что он подал в отставку после провала в Суперлиге.

Напомним, Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986-го по 2013 год.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
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