  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал хочет выкупить вратаря Мэттью Райана
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал хочет выкупить вратаря Мэттью Райана

Англия
(1 голосов)

Брайтон лишится голкипера

Арсенал хочет выкупить вратаря Мэттью Райана

Новина українською

"Арсенал" планирует выкупить вратаря Мэттью Райана у "Брайтона", пишет Football Insider.

По информации источника, покупка 29-летнего австралийца обойдется "канонирам" в 5 миллионов фунтов.

Райан перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2021 года.

Голкипер провел 13 матчей в составе лондонцев, пропустив 21 мяч. 2 встречи из 13 футболист провел на ноль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Мэтью Райан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...