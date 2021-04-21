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Арсенал хочет выкупить вратаря Мэттью Райана
Брайтон лишится голкипера
"Арсенал" планирует выкупить вратаря Мэттью Райана у "Брайтона", пишет Football Insider.
По информации источника, покупка 29-летнего австралийца обойдется "канонирам" в 5 миллионов фунтов.
Райан перешел в "Арсенал" на правах аренды в январе 2021 года.
Голкипер провел 13 матчей в составе лондонцев, пропустив 21 мяч. 2 встречи из 13 футболист провел на ноль.
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