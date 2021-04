Бодрый дебют хозяев не смутил гостей. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Опаздывать на этот матч было нежелательно, ведь "Астон Вилла" забила уже на 20-й секунде поединка. Мингз здорово заметил рывок партнеров вперед и быстро разыграл стандарт: Стоунз не сумел прервать заброс на Уоткинса, Диаш не прочитал прострел Олли, а Зинченко не слишком плотно опекал Макгинна, который и огорчил Эдерсона (1:0). Интересно, что быстрее в АПЛ "горожане" пропускали только от Алана Ширера 18 лет назад. Успешный старт ненадолго создал удобный сценарий для хозяев – это ставка на контратаки и редкие позиционные вылазки в случае нейтрализации контпрессинга гостей. Естественно, "Сити" в свойственной себе манере вдавливал оппонента в свою финальную треть поля.

20 - John McGinn's goal after 20 seconds is the second quickest goal Manchester City have conceded in Premier League history, after Alan Shearer's for Newcastle United in January 2003, scored after 10 seconds. Super. pic.twitter.com/7rKRNileaz — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2021

В середине тайма "небесно-голубые" закономерно сравняли счет. Эдерсон забросил сферу на Зинченко, украинец сбросил мяч на активного Фодена, который сначала перевел комбинацию на правый фланг, а затем сам ее и завершил в штрафной площадке, замкнув передачу Силвы (1:1). "Сити" не отходил от владений Мартинеса, под занавес 45-минутки Родри макушкой подправил снаряд прямо в сетку ворот Эмилиано и оформил второй ассист для Бернарду (1:2).

Неожиданно "удалением в раздевалку" отметился Стоунз – VAR помог Питеру Бэнксу исключить из игры защитника гостей после того, как англичанин влетел шипами в колено Рэмзи. Это первая красная карточка для Джона в АПЛ (в его активе 182 матча в турнире).

???? - John Stones RED CARD! He will miss the game vs Chelsea. pic.twitter.com/ppJYAK6JFP — ???????????? ???????????????? ???? (@TheEuropeanLad) April 21, 2021

Потеря бойца не сильно отразилась на действиях "Манчестер Сити" в начале второго тайма, Мартинесу даже несколько раз пришлось выручать "Астон Виллу". Казалось бы, дальше по ходу второго тайма "горожанам" точно должно быть непросто в меньшинстве, однако Кэш уровнял составы в абсолютно не требующей этого ситуации – с "горчичником" в пассиве Мэтти срубил Фодена на фланге. Вышло откровенно глупо, ведь правый защитник "львов" получил первую желтую карточку за 3 минуты до второй.

54' ⏱️

Matthew Cash has been booked for a foul on Phil Foden

57' ⏱️

Matthew Cash puts Foden to the ground and without any hesitation the referee pulls the red card! ????#AstonVilla #ManchesterCity #ManCity pic.twitter.com/AE2JnUIU77 — Sportskeeda Football (@skworldfootball) April 21, 2021

Гости абсолютно без нервов довели матч до победы, не позволив хозяевам разгуляться у своих ворот и создавая моменты у чужих. Гранд из Манчестера уверенно идет к чемпионству, после 33 туров банда Пепа опережает "Юнайтед" на 11 очков (77 баллов против 66, у "дьяволов" еще есть поединок в запасе).

АПЛ, 32-й тур.

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Макгинн (1) – Фоден (22), Родри (40)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Накамба (Баркли, 63) – Траоре (Эль-Гази, 75), Макгинн, Луис, Рэмзи (Дейвис, 46) – Уоткинс

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез (Фернандиньо, 90), Жезус (Ляпорт, 46), Фоден

Предупреждения: Кэш (54) – Гюндоган (44)

Удаления: Кэш (57) – Стоунз (44)