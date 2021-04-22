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Бодрый дебют хозяев не смутил гостей. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Англия
(1 голосов)

Доигрывали 10 на 10, хотя встречу сложно назвать грубой

Бодрый дебют хозяев не смутил гостей. АПЛ. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2

Фото: Aston Villa

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Опаздывать на этот матч было нежелательно, ведь "Астон Вилла" забила уже на 20-й секунде поединка. Мингз здорово заметил рывок партнеров вперед и быстро разыграл стандарт: Стоунз не сумел прервать заброс на Уоткинса, Диаш не прочитал прострел Олли, а Зинченко не слишком плотно опекал Макгинна, который и огорчил Эдерсона (1:0). Интересно, что быстрее в АПЛ "горожане" пропускали только от Алана Ширера 18 лет назад. Успешный старт ненадолго создал удобный сценарий для хозяев – это ставка на контратаки и редкие позиционные вылазки в случае нейтрализации контпрессинга гостей. Естественно, "Сити" в свойственной себе манере вдавливал оппонента в свою финальную треть поля.

В середине тайма "небесно-голубые" закономерно сравняли счет. Эдерсон забросил сферу на Зинченко, украинец сбросил мяч на активного Фодена, который сначала перевел комбинацию на правый фланг, а затем сам ее и завершил в штрафной площадке, замкнув передачу Силвы (1:1). "Сити" не отходил от владений Мартинеса, под занавес 45-минутки Родри макушкой подправил снаряд прямо в сетку ворот Эмилиано и оформил второй ассист для Бернарду (1:2).

Неожиданно "удалением в раздевалку" отметился Стоунз – VAR помог Питеру Бэнксу исключить из игры защитника гостей после того, как англичанин влетел шипами в колено Рэмзи. Это первая красная карточка для Джона в АПЛ (в его активе 182 матча в турнире).

Потеря бойца не сильно отразилась на действиях "Манчестер Сити" в начале второго тайма, Мартинесу даже несколько раз пришлось выручать "Астон Виллу". Казалось бы, дальше по ходу второго тайма "горожанам" точно должно быть непросто в меньшинстве, однако Кэш уровнял составы в абсолютно не требующей этого ситуации – с "горчичником" в пассиве Мэтти срубил Фодена на фланге. Вышло откровенно глупо, ведь правый защитник "львов" получил первую желтую карточку за 3 минуты до второй.

Гости абсолютно без нервов довели матч до победы, не позволив хозяевам разгуляться у своих ворот и создавая моменты у чужих. Гранд из Манчестера уверенно идет к чемпионству, после 33 туров банда Пепа опережает "Юнайтед" на 11 очков (77 баллов против 66, у "дьяволов" еще есть поединок в запасе).

АПЛ, 32-й тур.

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Макгинн (1) – Фоден (22), Родри (40)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Таргетт – Накамба (Баркли, 63) – Траоре (Эль-Гази, 75), Макгинн, Луис, Рэмзи (Дейвис, 46) – Уоткинс

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду Силва, Родри, Гюндоган – Марез (Фернандиньо, 90), Жезус (Ляпорт, 46), Фоден

Предупреждения: Кэш (54) – Гюндоган (44)

Удаления: Кэш (57) – Стоунз (44)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Родри Александр Зинченко Бернарду Силва Родриго Эрнандес Фил Фоден Джон Макгинн
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