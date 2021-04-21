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Директор Ман Сити к болельщикам: Мы допустили ошибку с Суперлигой и просим прощения

Англия
(1 голосов)

Теперь хотят вернуть доверие

Директор Ман Сити к болельщикам: Мы допустили ошибку с Суперлигой и просим прощения

Новина українською

Исполнительный директор "Манчестер Сити" Ферран Сориано извинился перед поклонниками клуба за участие в создании Европейской Суперлиги. Притом добавил, что ответственные "потеряли связь с историческими ценностями клуба".

"Сити" была одной из шести английских команд, которые подписались под новом сепаратном соревновании, к которому присоединились "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Однако на фоне бурной реакции фанатов клуб отказался от Суперлиги.

Сориано пишет письмо поклонникам клуба, чтобы загладить недовольство болельщиков.

Я пишу вам о событии последних нескольких дней, - сказал Сориано в письме. - Мне жаль, что это заняло немного времени, но обстоятельства были исключительными, и мне было важно связаться с вами напрямую.

Как известно, "Манчестер Сити" официально ввел процедуру выхода из группы, разрабатывает планы создания Европейской Суперлиги.

Как всегда, когда мы делаем выбор и принимаем решение, мы делаем это с учетом клуба, и мы верили, что участие в такой инициативе может дать нам голос, важный для нашего будущего успеха и роста.

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Однако, когда делали свой выбор, мы не смогли напомнить себе о неразрывной связи с нашими болельщиками.

Это правда, которая является основополагающей для ДНК "Манчестер Сити", и правление глубоко сожалеет о принятии решения, которое потеряло связь с историческими ценностями клуба. Мы допустили ошибку и искренне просим прощения у своих болельщиков за разочарование и грусть, вызванный за последние 72 часа.

Владельцы, председатель, правление и персонал клуба обеспечат все, чтобы Ман Сити продолжал существенно способствовать постоянному благосостояния как английского, так и европейской футбольных пирамид и связанных с ними соревнований. Мы воспользуемся возможностью вернуть доверие наших болельщиков и футбольной семьи в целом.

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В статье: Ферран Сориано Манчестер Сити Суперлига
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