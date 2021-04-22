При активном участии Зинченко. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Поединок 32-го тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" начался крайне неудачно для "горожан", ведь банда Пепа пропустила уже на 20-й секунде встречи. "Небесно-голубые" не нервничали и спокойно добились своего. Еще в первом тайме гости сравняли счет, после чего вышли вперед. Отметим, что игра проходила негрубо, однако каждая команда закончила матч вдесятером.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити".

Бирмингем. "Вилла Парк".

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Макгинн (1) – Фоден (22), Родри (40)