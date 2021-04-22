Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
При активном участии Зинченко. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов
Александр ошибся в пропущенном голе, но принял участие в забитом
Getty Images / Global Images Ukraine
Поединок 32-го тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" начался крайне неудачно для "горожан", ведь банда Пепа пропустила уже на 20-й секунде встречи. "Небесно-голубые" не нервничали и спокойно добились своего. Еще в первом тайме гости сравняли счет, после чего вышли вперед. Отметим, что игра проходила негрубо, однако каждая команда закончила матч вдесятером.
Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити".
Бирмингем. "Вилла Парк".
"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2
Голы: Макгинн (1) – Фоден (22), Родри (40)
Популярное сейчас
- Примера. Кадис - Реал 0:3. Сливочные вышли на первое место в таблице
- Луческу: Об усилении еще рано говорить, так как сезон не закончен
- ФК Динамо: После матча с Агробизнесом болельщики тепло приветствовали Луческу
- Жозе Моуриньо уволен из лондонского Тоттенхэма
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО