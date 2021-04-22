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При активном участии Зинченко. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Александр ошибся в пропущенном голе, но принял участие в забитом

При активном участии Зинченко. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Поединок 32-го тура АПЛ между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити" начался крайне неудачно для "горожан", ведь банда Пепа пропустила уже на 20-й секунде встречи. "Небесно-голубые" не нервничали и спокойно добились своего. Еще в первом тайме гости сравняли счет, после чего вышли вперед. Отметим, что игра проходила негрубо, однако каждая команда закончила матч вдесятером.

Смотрите видеообзор матча 32-го тура чемпионата Англии между "Астон Виллой" и "Манчестер Сити".

Бирмингем. "Вилла Парк".

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2

Голы: Макгинн (1) – Фоден (22), Родри (40)

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Камонплей
22.04.2021 в 12:55
так він один проти двох лишився, бо там вже принцип доміно пішов після факапу Стоунза. Не врятував - факт, але так про всіх учасників можна сказати.
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Olegyurchak (Хмельницький )
22.04.2021 в 11:59
Активно прое..л гол.
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