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Фред: Матч с Лидсом - это английское класико

Англия
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Полузащитник считает, что это один из топ-матчей лиги

Фред: Матч с Лидсом - это английское класико

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред Родригес поделился ожиданиями от матча с "Лидсом" в 33-м туре английской Премьер-лиги. Игра состоится 25 апреля на поле команды Марсело Бьельсы.

"Это определённо английское футбольное „класико“. По сообщениям в социальных сетях мы чувствуем, как сильно все ждут эту игру. Болельщики в предвкушении, как и мы, конечно. В этот раз у нас нет игры посреди недели, так что ожидание от следующего матча нарастает. Это встреча с принципиальным соперником. Нас ждёт очень непростая игра, но мы хорошо подготовимся", — приводит слова Фреда официальный сайт клуба.

"Манчестер Юнайтед" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, "Лидс" — 10-е.

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В статье: Фред Манчестер Юнайтед Лидс
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