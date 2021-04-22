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Англия получит больше матчей Евро за борьбу с Суперлигой

Англия
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Англия получит больше матчей Евро за борьбу с Суперлигой

Фото: England / Автор – неизвестен

Новина українською

Часть освободившихся матчей чемпионата Европы — 2020 пройдут в Англии, пишет The Telegraph.

По информации издания, УЕФА примет соответствующее решение в знак благодарности за участие национальной Ассоциации футбола (FA) в борьбе с Европейской Суперлигой. Роль англичан была оценена как ключевая.

Накануне, 21 апреля, из списка городов-хозяев Евро-2020 был исключён Бильбао. Под вопросом также остаётся готовность Дублина и Мюнхена принять матчи турнира.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.

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В статье: Евро-2020
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