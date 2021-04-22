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Агуэро не перейдет в Барселону до тех пор, пока Месси не подпишет новый контракт

Англия
(1 голосов)

Футболист не торопится принимать решение

Агуэро не перейдет в Барселону до тех пор, пока Месси не подпишет новый контракт

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна причина, по которой нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро до сих пор не подписал контракт с "Барселоной".

По информации AS, футболист готов поставить подпись в соглашении с сине-гранатовыми, но сделает это не раньше, чем свой контракт с клубом продлит форвард Лионель Месси. Игроки давно дружат и выступают вместе за сборную Аргентины, и Серхио не намерен переходить в стан каталонцев, если оттуда уйдёт его соотечественник. Соглашение Месси истекает этим летом.

Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" летом 2011 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила € 40 млн.

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В статье: Лионель Месси Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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Комментарии (5)
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Барселиниус (землянин)
22.04.2021 в 18:33
Нах он нужен Барсе? У нас шо, проблемы с атакой? Шо, снова за старое взялись? Месси так захотелось? Тогда нах Барсе Кумань? Короче.. Кака была, кака будет...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
22.04.2021 в 18:09
А что, без Месси в Барселоне страшно играть?
Ответить
+1
-1
Dr. House (Поділля)
22.04.2021 в 17:55
Ещё член секты друзей Месси
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+1
-2
Будєм разбіратся (Київ)
22.04.2021 в 17:52
Дуже хотілось би подивитись на зв’язку Агуеро- Мессі
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0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
22.04.2021 в 18:24
Лет пять тому назад.)
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+1
0


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