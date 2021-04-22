Агуэро не перейдет в Барселону до тех пор, пока Месси не подпишет новый контракт

Стала известна причина, по которой нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро до сих пор не подписал контракт с "Барселоной".

По информации AS, футболист готов поставить подпись в соглашении с сине-гранатовыми, но сделает это не раньше, чем свой контракт с клубом продлит форвард Лионель Месси. Игроки давно дружат и выступают вместе за сборную Аргентины, и Серхио не намерен переходить в стан каталонцев, если оттуда уйдёт его соотечественник. Соглашение Месси истекает этим летом.

Агуэро перешёл в "Манчестер Сити" летом 2011 года из "Атлетико". Сумма трансфера составила € 40 млн.