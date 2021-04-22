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Джесси Лингард хотел приостановить карьеру
У футболиста были проблемы с психическим здоровьем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок сборной Англии Джесси Лингард заявил о том, что он был близок к тому, чтобы взять паузу в карьере во время карантина, поскольку он боролся с проблемами психического здоровья.
"Я не планировал бросать футбол, хотел просто взять паузу. Я с радостью оставался на скамейке запасных, а это не похоже на мой подход к делу. Я не мог сосредоточиться на своей работе, мои мысли были где-то далеко. Мой мозг думал о других вещах. Очевидно, что играя в футбол, вы находитесь в постоянном стрессе и не можете с этим справиться.
Были дни, когда у меня была игра в 8 вечера, а днём я спал с двух до четырёх, закрывал шторы в темноте, а затем просыпался в темноте, я даже не видел солнечного света. Врачи посоветовали мне утром вскакивать с постели и распахивать шторы, Даже мелочи сильно сказываются на восприятии ситуации.
Я чувствую, что карантин, в некотором роде, изменил меня. Я смотрел свои старые игры, в том числе на чемпионата мира и думал: "Да, вот это настоящий Джесси Лингард", — приводит слова игрока Sky Sports.
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