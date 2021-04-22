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Юрген Клинсманн: Тоттенхэм? Все возможно

Англия
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Может ли легендарный немец заменить Моуриньо?

Юрген Клинсманн: Тоттенхэм? Все возможно

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
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Совсем недавно лондонский "Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуриньо. Одним из его возможных преемников может стать Юрген Клинсманн, который ранее играл за "шпор". Немецкий наставник прокомментировал подобные слухи.

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"Я в "Тоттенхэме"? Все возможно. Я никогда не думал, что будет работать с Германией на Чемпионате мира. Я никогда не думал, что шесть лет буду работать со сборной США или тренировать "Баварию". Через несколько посмотрим, кто будет тренером "Тоттенхэма", — цитирует немца ESPN.

Долгое время Клинсманн играл за лондонский клуб, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 29 голов. Последним местом работы наставника была "Герта", которую он покинул зимой 2020-го.

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В статье: Юрген Клинсманн Тоттенхэм (Лондон)
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