Юрген Клинсманн: Тоттенхэм? Все возможно

Совсем недавно лондонский "Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуриньо. Одним из его возможных преемников может стать Юрген Клинсманн, который ранее играл за "шпор". Немецкий наставник прокомментировал подобные слухи.

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"Я в "Тоттенхэме"? Все возможно. Я никогда не думал, что будет работать с Германией на Чемпионате мира. Я никогда не думал, что шесть лет буду работать со сборной США или тренировать "Баварию". Через несколько посмотрим, кто будет тренером "Тоттенхэма", — цитирует немца ESPN.

Долгое время Клинсманн играл за лондонский клуб, проведя в общей сложности 66 матчей и забив 29 голов. Последним местом работы наставника была "Герта", которую он покинул зимой 2020-го.