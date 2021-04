Лестер закрепляется в топ-4 благодаря разгрому над Вест Бромом

Английская Премьер Лига, 32-й тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Только однажды в истории АПЛ "Лестер" набирал после 32-х туров больше очков, чем на данный момент (59) - в чемпионском сезоне 2015/2016 гг. (69). Правда, теперь оба "Манчестера" сильнее, чем тогда. Несмотря на их лидерство, "лисы" закрепились в топ-4.

Сразу же на третьей минуте более заряженные на игру подопечные Роджерса могли наказать гостей за то, что они долго входили в поединок. Таунсенд ошибся на позиции последнего защитника, Ихеаначо его обокрал, однако не реализовал выход один на один. Преимущество хозяев продолжалась, и ее они смогли воплотить в гол через 20 минут. Разыграна по нотам контратака закончилась голом Варди: нападающий развел мяч и голкипера по углам.

Leicester 3-0 West Brom at half-time. Goals from Jamie Vardy, Jonny Evans and Kelechi Iheanacho

Сразу через три минуты "лисы" удвоили преимущество во встрече: Эванс после розыгрыша углового головой замкнул рикошет от защитника соперников. Вскоре Кастань мог в свой актив записать кроме ассиста на Варди еще и гол, однако с расстрельной позиции попал в штангу. А вот Ихеаначо исправился и все-таки смог забить свой очередной гол. Защитники "Вест Брома" дали ему много времени: он сумел принять, обработать на линии вратарской и отправить круглый снаряд в сетку ворот. 13 мяч для нигерийца в 2021, только Кейн из игроков АПЛ имеет больше во всех соревнованиях (15).

Kelechi Iheanacho has scored 13 goals for Leicester in all competitions in 2021; among players for Premier League clubs, only Harry Kane (15) has more this calendar year so far.