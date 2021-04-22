Лестер закрепляется в топ-4 благодаря разгрому над Вест Бромом

Английская Премьер Лига, 32-й тур

"Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Только однажды в истории АПЛ "Лестер" набирал после 32-х туров больше очков, чем на данный момент (59) - в чемпионском сезоне 2015/2016 гг. (69). Правда, теперь оба "Манчестера" сильнее, чем тогда. Несмотря на их лидерство, "лисы" закрепились в топ-4.

Сразу же на третьей минуте более заряженные на игру подопечные Роджерса могли наказать гостей за то, что они долго входили в поединок. Таунсенд ошибся на позиции последнего защитника, Ихеаначо его обокрал, однако не реализовал выход один на один. Преимущество хозяев продолжалась, и ее они смогли воплотить в гол через 20 минут. Разыграна по нотам контратака закончилась голом Варди: нападающий развел мяч и голкипера по углам.

HALF-TIME Leicester 3-0 West Brom



The hosts have a commanding lead at the break thanks to goals from Jamie Vardy, Jonny Evans and Kelechi Iheanacho#LEIWBA pic.twitter.com/609iMOv1vK — Premier League (@premierleague) April 22, 2021

Сразу через три минуты "лисы" удвоили преимущество во встрече: Эванс после розыгрыша углового головой замкнул рикошет от защитника соперников. Вскоре Кастань мог в свой актив записать кроме ассиста на Варди еще и гол, однако с расстрельной позиции попал в штангу. А вот Ихеаначо исправился и все-таки смог забить свой очередной гол. Защитники "Вест Брома" дали ему много времени: он сумел принять, обработать на линии вратарской и отправить круглый снаряд в сетку ворот. 13 мяч для нигерийца в 2021, только Кейн из игроков АПЛ имеет больше во всех соревнованиях (15).

13 - Kelechi Iheanacho has scored 13 goals for Leicester in all competitions in 2021; among players for Premier League clubs, only Harry Kane (15) has more this calendar year so far. Hot. pic.twitter.com/2UMAdbk8Jy — OptaJoe (@OptaJoe) April 22, 2021

В перерыве оба наставника провели воспитательные беседы с командами, и их игроки успокоили игру. Гости перестали делать ошибки в обороне, не устраивая проходной двор, а хозяева остановили свои постоянные наступательные действия и только время от времени подходили к воротам соперника без остроты в завершающей фазе. За 20 минут до конца матча Роджерс изменил схему игры, перестроившись из трех защитников на четырех, еще больше засушив игру.

Благодаря первой за 27 лет домашней победе "Лестера" над "дроздами", "лисы" закрепляются на третьей позиции АПЛ и теперь опережают четвертый "Челси" и пятый "Вест Хэм" на четыре очка каждого. Ко второму "МЮ" отставание сократилось до семи пунктов. А в "Вест Брома" все намного плачевнее: 19 место, 24 очка за 32 туры и девять пунктов разрыва к спасительной 17 позиции. Бег Сэм расстроен.

Sam Allardyce isn’t enjoying his trip to the King Power. pic.twitter.com/PX7f7oH8ed — Squawka News (@SquawkaNews) April 22, 2021

"Лестер" - "Вест Бромвич" 3:0

Голы: Варди 23, Эванс 26, Ихеаначо 36

"Лестер": Шмейхель - Фофана (Олбрайтон 62), Эванс, Союнчу - Кастано, Ндиди, Тилеманс, Томас - Мэддисон (Перес А. 78) - Ихеаначо, Варди (Прат 85)

"Вест Бромвич": Джонстон - Фурлонг, О'Ши, Бартли, Таунсенд - Филлипс, Йокушлу, Мейтленд-Найлс, Робинсон (Аджай 46) - Перейра (Ехирн Грант 73) - Дьянь (Робсон-Кану 61)

Предупреждения: Йокушлу 57, Бартли 79