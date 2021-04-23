Сульшер заинтересован: Криштиану Роналду готов снизить зарплату, чтобы вернуться в Манчестер Юнайтед

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в клуб, в котором он сделал себе имя. Ради "Манчестер Юнайтед" португальский исполнитель готов снизить свой оклад, как сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Контракт CR7 истекает в июне 2022 года, тем не менее, по информации источника, звезда футбола рассматривает возможность ухода из "Ювентуса" из-за своего недовольства тем, как сложился сезон. К тому же, у "Старой синьоры" есть финансовые проблемы – запуск Суперлиги тому подтверждение.

В La Gazzetta dello Sport также отмечают, что Оле Гуннар Сульшер лично желает увидеть камбэк Криштиану в стан "красных дьяволов". Роналду необходимо будет снизить свою зарплату с 31 миллиона евро в год хотя бы до 20 миллионов, он не готов получать меньше данного денежного рубежа.

36-летний Роналду ранее выступал за "Манчестер Юнайтед" – с 2003-го по 2009-й год. В составе "дьяволов" он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Золотой мяч.