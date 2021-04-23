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Нападающий Наполи повторил рекорд по голам за адзурри в Серии А
Тоже вояка
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс повторил достижение Антонио Войяка по забитым мячам за "адзурри" в рамках чемпионата Италии. Вчера Дрис забил свой 102-й гол за команду из Неаполя, как сообщает Твиттер Gracenote Live.
Вчера, 22 апреля, прошел матч между "Наполи" и "Лацио", встреча 32-го тура Серии А состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Коллектив Гаттузо обыграл банду Симоне Индзаги со счетом 5:2.
Во втором тайме Мертенс красиво забил четвертый гол хозяев. Благодаря данному взятию ворот бельгиец сравнялся с экс-футболистом неаполитанцев Антонио Войяком по количеству "автографов" в Серии А.
???? - @dries_mertens14 scored his 1️⃣0️⃣2️⃣nd Serie A goal, moving him LEVEL alongside Antonio Vojak as Napoli's all-time leading Serie A goalscorer. #NapoliLazio #ForzaNapoliSempre— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 22, 2021
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