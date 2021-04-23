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Нападающий Наполи повторил рекорд по голам за адзурри в Серии А

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Нападающий Наполи повторил рекорд по голам за адзурри в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Наполи" Дрис Мертенс повторил достижение Антонио Войяка по забитым мячам за "адзурри" в рамках чемпионата Италии. Вчера Дрис забил свой 102-й гол за команду из Неаполя, как сообщает Твиттер Gracenote Live.

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Вчера, 22 апреля, прошел матч между "Наполи" и "Лацио", встреча 32-го тура Серии А состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Коллектив Гаттузо обыграл банду Симоне Индзаги со счетом 5:2.

Во втором тайме Мертенс красиво забил четвертый гол хозяев. Благодаря данному взятию ворот бельгиец сравнялся с экс-футболистом неаполитанцев Антонио Войяком по количеству "автографов" в Серии А.

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс Антонио Войяк
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