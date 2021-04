Нападающий Наполи повторил рекорд по голам за адзурри в Серии А

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс повторил достижение Антонио Войяка по забитым мячам за "адзурри" в рамках чемпионата Италии. Вчера Дрис забил свой 102-й гол за команду из Неаполя, как сообщает Твиттер Gracenote Live.

Вчера, 22 апреля, прошел матч между "Наполи" и "Лацио", встреча 32-го тура Серии А состоялась на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Коллектив Гаттузо обыграл банду Симоне Индзаги со счетом 5:2.

Во втором тайме Мертенс красиво забил четвертый гол хозяев. Благодаря данному взятию ворот бельгиец сравнялся с экс-футболистом неаполитанцев Антонио Войяком по количеству "автографов" в Серии А.

???? - @dries_mertens14 scored his 1️⃣0️⃣2️⃣nd Serie A goal, moving him LEVEL alongside Antonio Vojak as Napoli's all-time leading Serie A goalscorer. #NapoliLazio #ForzaNapoliSempre