  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Один из лучших клубов мира". Артета ответил тем, кто считает, что Арсенал не должны были звать в Суперлигу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Один из лучших клубов мира". Артета ответил тем, кто считает, что Арсенал не должны были звать в Суперлигу

Англия
(1 голосов)

"Канониры" достойны

"Один из лучших клубов мира". Артета ответил тем, кто считает, что Арсенал не должны были звать в Суперлигу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета ответил на заявления критиков о том, что "канониры" не заслуживали приглашения в европейскую Суперлигу. Цитирует испанца портал Goal.com

Читайте такжеПерес: Евролига спасла европейский баскетбол. Не понимаю, чем футбол отличается от баскетбола

"Арсенал" – один из лучших клубов мира. Мы все здесь очень гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю, полностью понимаем требования и уровень, к которому нужно стремиться. К тому же, нельзя забывать об истории, которая привязана к результатам, стилю, ценностям, любви и поддержке фанатов. Это не совпадение. "Арсенал" трудился годами, это заслуга многих людей".

"Выход из Суперлиги? Душа футбола принадлежит болельщикам. Фанаты высказали свою позицию громко и четко, отправив сильнейший сигнал. Клубы поступили правильно".

Читайте такжеАртета о ничьей с Фулхэмом: Могли забить 3-4 мяча и полностью заслужили победу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Суперлига
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...