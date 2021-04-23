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"Один из лучших клубов мира". Артета ответил тем, кто считает, что Арсенал не должны были звать в Суперлигу
"Канониры" достойны
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета ответил на заявления критиков о том, что "канониры" не заслуживали приглашения в европейскую Суперлигу. Цитирует испанца портал Goal.com
"Арсенал" – один из лучших клубов мира. Мы все здесь очень гордимся тем, что представляем этот клуб, его историю, полностью понимаем требования и уровень, к которому нужно стремиться. К тому же, нельзя забывать об истории, которая привязана к результатам, стилю, ценностям, любви и поддержке фанатов. Это не совпадение. "Арсенал" трудился годами, это заслуга многих людей".
"Выход из Суперлиги? Душа футбола принадлежит болельщикам. Фанаты высказали свою позицию громко и четко, отправив сильнейший сигнал. Клубы поступили правильно".
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