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Луи Саа: Погба не станет новым Руни или Кином

Англия
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Экс-форвард МЮ высказался о французском полузащитнике

Луи Саа: Погба не станет новым Руни или Кином

Новина українською

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа оценил положение полузащитника Поля Погба в команде.

"Я большой фанат Поля. Но если честно, в некоторых играх, как в прошлом сезоне, он был сам по себе. Он был без Бруно, без других уверенных в себе игроков. Теперь же, когда его окружают столь сильные и амбициозные футболисты, у Поля нет оправданий.

Он футболист топ-уровня, от которого стоит многого ждать. Для него важно набрать форму после травм и коронавируса. Я с нетерпением жду начала следующего сезона, чтобы оценить его состояние после правильной предсезонной подготовки и тактического разбора с тренером.

Мне не нравится, когда о нём начинают ходить слухи, а агент Погба высказывается вместе него. Это привлекает лишнее внимание к Полю, хотя ему это не нужно. Ему нужно, чтобы его игра говорила сама за себя. Он создаёт неправильный образ. Но я уверен, что дело не в нём. Я отлично его знаю. Он сильный парень и будет проявлять страсть к игре.

Поль не станет новым Роем Кином или Уэйном Руни. Мы не можем требовать, чтобы он был кем-то другим. Он будет Полем Погба", — цитирует Саа GentingBet.

В нынешнем розыгрыше Премьер-ли Погба провёл 22 матча, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.

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В статье: Луи Саа Поль Погба Манчестер Юнайтед
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