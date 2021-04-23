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Эвертон может подписать защитника Норвича

Англия
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Ириски уже ведут переговоры

Эвертон может подписать защитника Норвича

Новина українською

"Эвертон" лидирует в борьбе за защитника "Норвича" Макса Ааронса, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб находится на стадии продвинутых переговоров с 21-летним англичанином, на которого также претендуют "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2020/21 Ааронс провел 44 матча за "Норвич", на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.

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В статье: Норвич Сити Эвертон Макс Ааронс
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