Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эвертон может подписать защитника Норвича
Ириски уже ведут переговоры
"Эвертон" лидирует в борьбе за защитника "Норвича" Макса Ааронса, пишет журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб находится на стадии продвинутых переговоров с 21-летним англичанином, на которого также претендуют "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".
В сезоне-2020/21 Ааронс провел 44 матча за "Норвич", на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Уже не фол, а конец игрового времени. УАФ дала разъяснения относительно отмены гола Зари в матче с Александрией
- Условия контракта Де Дзерби в Шахтере, подвешенное состояние Александрии. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- УПЛ: 16 клубов, два круга, 30 туров. Чемпионат в Украине в зимний период сократится
- Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Влада Седан болела за Александра Зинченко в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...