Эвертон может подписать защитника Норвича

"Эвертон" лидирует в борьбе за защитника "Норвича" Макса Ааронса, пишет журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб находится на стадии продвинутых переговоров с 21-летним англичанином, на которого также претендуют "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне-2020/21 Ааронс провел 44 матча за "Норвич", на его счету 1 гол и 4 результативных передачи.