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Вернер рассказал, как изменилась игра с приходом Тухеля
Команда довольна смене тренера
Нападающий "Челси" Тимо Вернер оценил изменения в игре команды после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля.
"Думаю, все видят, что Тухель поменял много футболистов и саму структуру игры. Мы играем по новой системе с тремя защитниками. Мы стали меньше пропускать. Это очень важно.
В Германии говорят: хорошая атака выигрывает матчи, а хорошая защита приносит титулы. Мы всегда побеждаем 1:0, 2:0, проделывая отличную работу в обороне. Но и в атаке у нас неплохая структура, тренер даёт нам разные варианты действий.
Иногда мы играем с "десяткой" и двумя нападающими, иногда — с одним форвардом и двумя "десятками" сзади, иногда — в три нападающих. Мы действуем по-разному. Это отлично нам подходит. Мы можем проводить ротацию, так что все довольны. Каждый может играть на своей сильнейшей позиции", — цитирует Вернера Goal со ссылкой на официальный канал клуба.
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