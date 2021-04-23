Клопп: Какая причина нового формата Лиги чемпионов? Деньги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал проект Суперлиги и новый формат Лиги чемпионов.

"Сказать что-то хорошее про Суперлигу? Хорошо, что её не создали. Мнение игроков, тренеров и болельщиков никогда не учитывают. УЕФА не спрашивала нас, руководство Суперлиги не общалось с нами. Все их желания сводятся к тому, чтобы мы проводили больше матчей — это невозможно.

Нельзя просто брать и добавлять новые соревнования. Я рад, что Суперлига не появится в расписании, но новый формат Лиги чемпионов не слишком удачный. УЕФА показала мне идею и я ответил, что она мне не нравится. Мы будем проводить 10 игр, вместо 6. У меня нет идей, как их вместить в календарь.

Какая причина нового формата Лиги чемпионов? Деньги", — приводит слова тренера Liverpool Echo.

В новом формате группового этапа Лиги чемпионов планируется участие 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.