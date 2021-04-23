Гвардиола: Нужно просить УЕФА продолжить год до 400 дней

Главный тренер " Манчестер Сити " Хосеп Гвардиола продолжает выказывать недовольство новым форматом Лиги чемпионов.

"Каждый раз одно и то же. Картинка не меняется. Игроки и тренеры просят улучшить качество футбола, а остальной футбольный мир хочет количество. Мы не отвечаем за это.

Мы должны попросить УЕФА и ФИФА продолжить год до 400 дней. Может, так им удастся вместить все матчи, которые им хочется.

У нас и Кубок Лиги, Лига чемпионов, АПЛ. Мы постоянно говорим об этом УЕФА, они отвечают, мол, приняли во внимание, а потом увеличивают количество матчей ", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.