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Гвардиола: Нужно просить УЕФА продолжить год до 400 дней

Англия
(1 голосов)

Пеп недоволен количеством матчей и нагрузками на игроков

Гвардиола: Нужно просить УЕФА продолжить год до 400 дней

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Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола продолжает выказывать недовольство новым форматом Лиги чемпионов.

"Каждый раз одно и то же. Картинка не меняется. Игроки и тренеры просят улучшить качество футбола, а остальной футбольный мир хочет количество. Мы не отвечаем за это.

Мы должны попросить УЕФА и ФИФА продолжить год до 400 дней. Может, так им удастся вместить все матчи, которые им хочется.

У нас и Кубок Лиги, Лига чемпионов, АПЛ. Мы постоянно говорим об этом УЕФА, они отвечают, мол, приняли во внимание, а потом увеличивают количество матчей ", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, что "Манчестер Сити" вышел из Суперлиги, как и остальные пять английских клубов.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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prostors (Вольногорск)
23.04.2021 в 22:36
А ка же вы собирались еще и Суперлигу в тулить. Играть между играми чемпионатов?
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