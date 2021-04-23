АПЛ. Арсенал - Эвертон 0:1. Анчелотти возвращается в борьбу за ЛЧ благодаря автоголу

Английская Премьер Лига, 33-й тур

"Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс (Сандерленд)

Впервые за 25 лет "Эвертон" победил "Арсенал" на "Эмирейтс". Да еще и в битве за шесть очков - тогда, когда это действительно было нужно. Также "канониры" пропускают дома девять матчей подряд - фактор домашнего поля теряет свою особенность без болельщиков на трибунах.

Пас ради паса без продвижения вперед - описание начала игры. Редко команды заходили в штрафную. "Арсенал" пытался атаковать флангами, в то время как "Эвертон" прорывался по центру. Одно из таких действий гостей привело к опасному моменту. Аллан нашел вертикальной передачей Ричарлисона, а тот пробил в дальний угол, однако Лено в прыжке парировал выстрел низом. Куда опаснее был прямой удар со штрафного в исполнении Сигурдссон: под занавес тайма исландец попал в перекладину.

Как первую половину встречи закончишь, так и вторую начнешь. Гульфи на второй минуте после перерыва имел убийственный шанс, однако после удара в упор попал в защитника. Вскорее Себальйос достаточно картинно упал в штрафной после незначительного прикосновения Ричарлисона, и арбитр указал на точку пенальти. После просмотра VAR арбитры обнаружили миллиметровый офсайд в Пепе, что стало причиной отмены решения Мосса.

Через несколько минут команды обменялись моментами, а потом произошло то, что должно было случиться. Джака, который играл на позиции левого защитника, дал пройти Ричарлисону по своему флангу. Бразилец протащил мяч, прострелил в центр, и круглый снаряд предательски для Лено закатился ему между ног и попал в ворота. Курьез вечера.

До конца матча хозяев создали один момент, однако удар Мартинелли потянул Пикфорд.

После минимальной победы "Эвертон" продолжает находиться на восьмом месте, однако отрыв от четвертого "Челси" на данный момент составляет три очка. А вот "Арсенал" пока расположился на девятой позиции с отрывом от соседей по городу "аристократов" в девять очков. Ставка Артеты на Лигу Европы?

"Арсенал" - "Эвертон" 0:1

Гол: Лено 76 авт.

"Арсенал": Лено - Чамберс (Виллиан 83), Холдинг, Мари, Джака - Томас, Себальйос - Пепе (Едегор 74), Смит-Роу, Сака - Нкетиа (Мартинелли 74)

"Эвертон": Пикфорд - Коулмэн, Годфри, Холгейт, Динь - Хамес, Аллан, Гомеш (Делф 65) - Ричарлисон, Кальверт-Льюин, Сигурдссон

Предупреждения: Томас 38 – Аллан 55, Холгейт 63, Делф 68