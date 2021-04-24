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Решающий автогол голкипера. Арсенал - Эвертон 0:1. Видео гола и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Курьез решил судьбу поединка

Решающий автогол голкипера. Арсенал - Эвертон 0:1. Видео гола и обзор матча

Арсенал/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 33-го тура АПЛ, в котором "Арсенал" принимал "Эвертон" на "Эмирейтс". В первом тайме команды достаточно спокойно провели игру. Исключением были лишь два момента гостей: Ричарлисон и Сигурдссон имели голевые шансы. Вторая половина встречи началась интереснее, ведь в игру вмешался VAR и отменил назначение пенальти за миллиметровый офсайд. Судьбу матча решил провал Джаки на левом фланге обороны и рикошет от ноги Лено между ног ему же самому после прострела Ричарлисона.

"Арсенал" - "Эвертон" 0:1 (0:0)

Гол: Лено 76 авт.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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