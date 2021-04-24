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Арсенал проиграл дома Эвертону впервые за 26 лет

Англия
(2 голосов)

Прошло более четверти века

Арсенал проиграл дома Эвертону впервые за 26 лет

Новина українською

В рамках 33-го тура АПЛ "Эвертон" минимально обыграл "Арсенал" на "Эмирейтс" со счетом 0:1. Эта гостевая победа в личном противостоянии стала первой за 26 лет для "ирисок". Последний раз "Эвертон" брал верх над "канонироами" на "Эмирейтс" еще в 1996 году.

С тех пор "Арсенал" победил в 22-х матчах, еще после четырех поединков была зафиксирована ничья.

Также это поражение для лондонцев стало уже седьмым домашней в текущем розыгрыше АПЛ. Последний раз столько "канониры" проигрывали дома за один сезон чемпионата еще в 1992/1993 гг.

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Сейчас "Эвертон" занимает восьмое место в АПЛ с отрывом от четвертого "Челси" в три очка. "Арсенал" расположился рядом - на седьмой позиции, однако уступает "ирискам" шестью зачетными пунктами.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Эвертон (Ливерпуль)
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