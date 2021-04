Арсенал проиграл дома Эвертону впервые за 26 лет

В рамках 33-го тура АПЛ "Эвертон" минимально обыграл "Арсенал" на "Эмирейтс" со счетом 0:1. Эта гостевая победа в личном противостоянии стала первой за 26 лет для "ирисок". Последний раз "Эвертон" брал верх над "канонироами" на "Эмирейтс" еще в 1996 году.

Everton have beaten Arsenal away from home for the first time since January 1996, ending a winless run of 26 games.



It's their first win at the Emirates. ???? pic.twitter.com/SEog77MmhQ