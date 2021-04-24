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Арсенал проиграл дома Эвертону впервые за 26 лет
Прошло более четверти века
В рамках 33-го тура АПЛ "Эвертон" минимально обыграл "Арсенал" на "Эмирейтс" со счетом 0:1. Эта гостевая победа в личном противостоянии стала первой за 26 лет для "ирисок". Последний раз "Эвертон" брал верх над "канонироами" на "Эмирейтс" еще в 1996 году.
Everton have beaten Arsenal away from home for the first time since January 1996, ending a winless run of 26 games.— Squawka Football (@Squawka) April 23, 2021
It's their first win at the Emirates. ???? pic.twitter.com/SEog77MmhQ
С тех пор "Арсенал" победил в 22-х матчах, еще после четырех поединков была зафиксирована ничья.
Также это поражение для лондонцев стало уже седьмым домашней в текущем розыгрыше АПЛ. Последний раз столько "канониры" проигрывали дома за один сезон чемпионата еще в 1992/1993 гг.
Сейчас "Эвертон" занимает восьмое место в АПЛ с отрывом от четвертого "Челси" в три очка. "Арсенал" расположился рядом - на седьмой позиции, однако уступает "ирискам" шестью зачетными пунктами.
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