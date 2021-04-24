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Анчелотти: Наконец я могу сказать, что мы вернулись
После серии неудач "ириски" победили
Фото: Sky Sports
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал минимальную победу над "Арсеналом":
"Было крайне важно остаться в верхней части таблицы. Мы показали хорошую игру, и это вселяет в нас уверенность перед следующими матчами.
"Арсенал" играл хорошо и, возможно, лучше контролировал мяч, но в обороне мы действовали надежно.
Наконец я могу сказать, что мы вернулись. У нас был тяжелый период с множеством травм, и эта победа станет для нас дополнительной мотивацией на концовку сезона", - сказал Анчелотти.
Отметим, что "Эвертон" победил впервые за последние семь матчей. До этого "ириски" трижды проиграли и столько же раз сыграли вничью. Сейчас подопечные итальянского тренера расположились на восьмой позиции АПЛ.
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