Анчелотти: Наконец я могу сказать, что мы вернулись

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал минимальную победу над "Арсеналом":

"Было крайне важно остаться в верхней части таблицы. Мы показали хорошую игру, и это вселяет в нас уверенность перед следующими матчами.

"Арсенал" играл хорошо и, возможно, лучше контролировал мяч, но в обороне мы действовали надежно.

Наконец я могу сказать, что мы вернулись. У нас был тяжелый период с множеством травм, и эта победа станет для нас дополнительной мотивацией на концовку сезона", - сказал Анчелотти.