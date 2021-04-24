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Венгер - об идеи создания Суперлиги: В Европе все мечтают разрушить АПЛ. В Англии же делают это сами

Англия
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Бывший наставник "Арсенала" разнес проект Суперлиги

Венгер - об идеи создания Суперлиги: В Европе все мечтают разрушить АПЛ. В Англии же делают это сами

Goal

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Экс-тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер поделился своими мыслями о приостановке проекта Суперлиги:

"Она мертворожденная. С самого начала я не верил, что это сработает. Самым удивительным из всего этого было поведение англичан. В Европе все мечтают разрушить АПЛ. В Англии же делают это сами.

Я не вижу здесь рациональности, потому что Англия проголосовала за Брексит, а теперь они хотели создать Суперлигу. У англичан сильнейшая лига. Суперлига на 100 процентов уничтожила бы Премьер-лигу.

Основа спортивной культуры в Европе – иметь доступ к соревнованиям высшего уровня через результаты выступлений. Я не понимаю, как кто-то мог решить, что ограничение связи между национальными чемпионатами и доступом в высшую лигу будет принято болельщиками.

Насколько по-дилетантски все это выглядело на презентациях, во время подготовки. Беспокоит, как управляются топ-клубы. Это выглядело как быстрое решение финансовых проблем этих клубов", – сказал Венгер в интервью The Telegraph.

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В статье: Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Суперлига
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Источник:
Skysports

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