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Салах установил рекорд Ливерпуля, в третий раз забив 20 голов за сезон в АПЛ
Такого до него в Ливерпуле не делал никто
UEFAcom_de
Мохамед Салах открыл счет в матче 33-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Ньюкаслом". Этот гол стал для него 20-м в текущем чемпионате. В третий раз в своей карьере в Ливерпуле ему удалось забить такое количество голов. До этого ни один футболист "мерсисайдцев" не мог похвастаться такими бомбардирскими качествами.
Это четвертый сезон Салаха в составе "Ливерпуля". В двух из них он становился лучшим бомбардиром АПЛ с 32 и 23-ю голами. В предыдущем, чемпионском сезоне Мохамед забил 19 мячей. Заметим, что в текущем розыгрыше на его счету всего три ассиста, в то время как обычно он имел в активе 10+ результативных передач за сезон в чемпионате под руководством Клоппа.
На данный момент Салах занимает второе место в рейтинге лучших голеадоров АПЛ в этом сезоне, уступая первом Кейну одним голом.
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