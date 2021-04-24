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АПЛ. Ливерпуль - Ньюкасл 1:1. Расплата за миллиард нереализованных моментов
Ньюкасл сравнял счет на 90+5 минуте
Фото: Premier League/Автор - невідомий
Английская Премьер-лига, 33-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” – “Ньюкасл” 1:1
Голы: Салах 3 – Уиллок 90+5
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Тьяго (Джонс 77), Вейналдум – Салах, Жота (Милнер 58), Мане – Фирмино
“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Кларк (Уиллок 64), Фернандес, Мерфи – Альмирон (Гэйл 85), Шелви, Шон Лонгстафф – Жоэлинтон (Уилсон 60), Сен-Максимен
Предупреждения: Кабак 9, Фабиньо 89 – Фернандес 16
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