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АПЛ. Ливерпуль - Ньюкасл 1:1. Расплата за миллиард нереализованных моментов

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл сравнял счет на 90+5 минуте

АПЛ. Ливерпуль - Ньюкасл 1:1. Расплата за миллиард нереализованных моментов

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Английская Премьер-лига, 33-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Ньюкасл” 1:1

Голы: Салах 3 – Уиллок 90+5

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Фабиньо, Кабак, Робертсон – Тьяго (Джонс 77), Вейналдум – Салах, Жота (Милнер 58), Мане – Фирмино

“Ньюкасл”: Дубравка – Ритчи, Дамметт, Кларк (Уиллок 64), Фернандес, Мерфи – Альмирон (Гэйл 85), Шелви, Шон Лонгстафф – Жоэлинтон (Уилсон 60), Сен-Максимен

Предупреждения: Кабак 9, Фабиньо 89 – Фернандес 16

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Ньюкасл (Англия)
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