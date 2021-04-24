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Милнер побил рекорд Крауча по выходам на замену в истории АПЛ
Джеймс 159 появлялся на поле, после выхода со скамейки
В матче 33-го тура чемпионата Англии
Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил в начале второго тайма хавбека Джеймса Милнера. Английский полузащитник заменил Жоту на 58-й минуте встречи.
Таким образом, 35-летний Милнер побил рекорд АПЛ по выходам на замену - 159. Прошлым лидером был экс-форвард "Ливерпуля" Питер Крауч - 158 выходов со скамейки запасных.
В текущем сезоне английского национального первенства Джеймс принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.
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