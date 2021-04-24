Милнер побил рекорд Крауча по выходам на замену в истории АПЛ

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" дома в концовке упустил победу над "Ньюкаслом" - команды сыграли вничью 1:1.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил в начале второго тайма хавбека Джеймса Милнера. Английский полузащитник заменил Жоту на 58-й минуте встречи.

Таким образом, 35-летний Милнер побил рекорд АПЛ по выходам на замену - 159. Прошлым лидером был экс-форвард "Ливерпуля" Питер Крауч - 158 выходов со скамейки запасных.

В текущем сезоне английского национального первенства Джеймс принял участие в 24 матчах, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.